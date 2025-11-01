بطولة إيطاليا: متذيل الترتيب جنوى ينفصل عن مدربه فييرا

الرياص - اسماء السيد - روما : لم يعد الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا لنادي جنوى، بحسب ما أعلن السبت متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء في بيان مقتضب للنادي "يُعلن جنوى أن باتريك فييرا لم يعد مسؤولا عن الفريق الأول".

وكان فييرا (49 عاما) قد انضم إلى النادي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ومنذ انطلاق الموسم، لم يحصد جنوى سوى ثلاث نقاط من تسع مباريات (ثلاثة تعادلات وست هزائم)، وهي أسوأ بداية موسم في تاريخ النادي.

وكان فييرا مهددا بالإقالة منذ خسارة فريقه على أرضه أمام كريمونيزي (0 2) الأربعاء.

وأقال النادي مديره الرياضي الجمعة، وتحدث خلفه مع لاعب أرسنال السابق لتأكيد استمراره في منصبه.

لكن بحسب الصحافة الإيطالية، اجتمع فييرا مع إدارة النادي مجددا صباح السبت، وقرر الطرفان إنهاء التعاون بينهما.

وسيتولى تدريب الفريق موقتا كل من روبرتو مورجيتا وميمو كريشيتو، اللاعب السابق البارز في النادي والذي يدرب حاليا فريق تحت 17 عاما، وذلك في مباراة جنوى المقبلة الإثنين ضد ساسولو، في انتظار تعيين مدرب جديد.

وكان الفريق في أسفل الترتيب عندما وصل فييرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقاده إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث عشر بفارق 12 نقطة عن أول الهابطين.

وكان بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 قد مدد عقده مطلع حزيران/يونيو حتى عام 2027.

وبدأ فييرا مسيرته التدريبية مع فرق الشباب في مانشستر سيتي، ثم درّب بين 2015 و2018 في الدوري الأميركي فريق نيويورك سيتي، الذي ينتمي إلى مجموعة سيتي فوتبول، على غرار مانشستر سيتي، ثم تولى تدريب نيس (2018 2020)، كريستال بالاس الإنكليزي (2021 2023) وستراسبورغ (2023 2024).