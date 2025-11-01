ختام برنامج التدريب الفضائي لأكاديمية الفضاء بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت أكاديمية الفضاء برامجها التدريبية في جامعة الأمير سلطان

اختتمت أكاديمية الفضاء التابعة لوكالة الفضاء السعودية بنجاح برامجها التدريبية الاحترافية التي استضافتها جامعة الأمير سلطان في الرياض، بمشاركة أكثر من 150 متدربًا ومتدربة. جاءت هذه البرامج ضمن جهود وكالة الفضاء السعودية لتعزيز منظومة الفضاء الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة

قدمت الأكاديمية خمسة برامج تدريبية استمرت خمسة أسابيع، استهدفت تطوير المعرفة وصقل المهارات العلمية للمشاركين في عدد من التخصصات الحيوية لقطاع الفضاء. تنوعت مجالات البرامج بين “السياسات والحوكمة في قطاع الفضاء”، و”اقتصاديات الفضاء”، و”أساسيات الفيزياء الفلكية”، و”استكشاف الفضاء”، و”تقنيات الأقمار الصناعية”، حيث قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المحليين والدوليين في بيئة علمية محفزة ومواكبة لأحدث التطورات التقنية والمعرفية.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

يأتي هذا التعاون بين أكاديمية الفضاء وجامعة الأمير سلطان كجزء من الشراكات الإستراتيجية للوكالة، التي تهدف إلى تعزيز تطوير القدرات البشرية الوطنية ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الفضاء. من المتوقع أن تستمر هذه البرامج التدريبية في تحقيق نجاحات أكبر وفي تطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الفضاء.