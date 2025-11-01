أحمد السقا ينضم إلى الغائبين عن موسم مسلسلات رمضان 2026

سبب غياب أحمد السقا عن رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - في ظل التحضيرات القائمة، ومشاركة عدد من النجوم في ذلك الموسم الدرامي الضخم، قرر آخرون الغياب عن المنافسة في هذا الشهر الكريم، والحصول على فترة إجازة قصيرة من الدراما التلفزيونية، وذلك لأسبابٍ متفاوتة، ما بين الانشغال بمشاريع سينمائية أو عدم وجود قصص وسيناريوهات جذابة.ويُعد من بين الغائبين عن موسم مسلسلات رمضان 2026، الفنان أحمد السقا الذي حسم موقفه من هذا الموسم، حيث قرر رسمياً الغياب لانشغاله بأكثر من فيلم جديد في الوقت الراهن، بينما يعود لجمهوره بمسلسل جديد في رمضان 2027، لا سيما وأنه من أبرز النجوم الحاضرين على مائدة الدراما الرمضانية، ويحظى بنسب متابعة جماهيرية كبيرة.ويعمل أحمد السقا، على أكثر من فيلم في الوقت الراهن، منها فيلم "هيروشيما" الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.وينتمي "هيروشيما" لأفلام الأكشن والغموض، حيث يسلّط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.ويأتي ذلك، إلى جانب مواصلة التحضير لفيلمه الثاني، الذي يحمل اسم "الديب" فقد سبق وتعاقد على بطولته العام الماضي، إلا أنّ المشروع توقف بشكلٍ مؤقت، لانشغاله آنذاك بسبب الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي عُرض في رمضان 2025، تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي.وعُرض له مؤخراً، فيلم "أحمد وأحمد" الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث، حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً؛ أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، ويجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل أشرف على كتابته أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

