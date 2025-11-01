هل تزوجت ريهانا وآساب روكي؟ إليكم تاريخهما الرومانسي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 02:07 مساءً - ريهانا وآساب روكي من أكثر الثنائيات شهرة في هوليوود. ريهانا مغنية وممثلة ورائدة أعمال ناجحة، وآساب روكي مغني بوب له جمهور وأعمال فنية يجول بها حول العالم، وكأسرة فالثنائي لهما 3 أطفال هم RZA الذي رحبا به في 13 من مايو 2022، أما الطفل الثاني فهو Riot Rose Mayers استقبلاه في أغسطس من عام 2023، وأخيراً ابنتهما روكي آيرش مايرز التي وُلدت في سبتمبر الماضي.

آساب روكي يصف نفسه بـ"الزوج"

بدأت علاقة ريهانا وآساب روكي في عام 2020، ومنذ ذلك الحين تطاردهما شائعات الخطوبة والزواج، كان آخرها في عام 2023، ولكن أدلى آساب روكي بتصريحات جديدة اعتقد رواد التواصل الاجتماعي من خلالها أن الزواج ربما تم سراً بينهما.

في مقابلة حديثة أجراها آساب روكي مع مجلة Perfect Magazine، صرَّح بأنه لكونه شريكاً وزوجاً وأباً لعائلته يجعله سعيداً للغاية، وقال: "كوني أباً وشريكاً وزوجاً محباً في عائلتي هو ما يجعلني سعيداً جداً، هذا ما يدفعني حقاً: القدرة على التعبير عن نفسي إبداعياً، والقدرة على أن أكون رب أسرة، والقدرة على أن أكون فناناً".

هذا، ولم يؤكد الثنائي بعد ما إذا كانا متزوجين رسمياً، لكن هذا التصريح دفع الكثيرين إلى التساؤل حول زواجهما.

ريهانا وآساب روكي.. هكذا بدأت علاقتهما

بدأت علاقة ريهانا وآساب روكي تحديداً منذ عام 2012، لتتحول في 2013 إلى صداقة ثم في عام 2020 إلى قصة حب رومانسية أثمرت عن 3 أطفال.

2012: ريهانا وآساب روكي يؤديان سوياً

خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2012، قدّم الثنائي ريهانا وآساب روكي عرضاً حماسياً أثناء أداء أغنية Cockiness (Love It)؛ ما أظهر التناغم الواضح بينهما حتى في ذلك الحين.

مارس 2013: آساب روكي ينضم إلى ريهانا في جولتها الغنائية

قدم آساب روكي الفقرة الافتتاحية خلال جولة ريهانا العالمية "دايموندز" في أمريكا الشمالية، وفي العام نفسه انضمت ريهانا لفيديو كليب خاص بـ آساب روكي "Fashion Killa"، جسَّدا فيه دور زوجين.

2018: ريهانا وآساب روكي يحضران أسبوع الموضة في باريس

جلس آساب روكي بجانب ريهانا في أحد عروض أزياء أسبوع الموضة في باريس، وفي العام نفسه، حضر روكي حفل "دايموند بول" السنوي الذي تقيمه ريهانا، والذي يُعدُّ أحد أكبر ليالي الموضة وفعالية لجمع التبرعات لمؤسسة كلارا ليونيل التابعة لها.

2019: أول ريد كاربت تجمع ريهانا وآساب روكي

سار الثنائي معاً على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.

2020: ريهانا وآساب روكي يتعاونان على الصعيد المهني

انضم روكي إلى حملة Fenty Skin الأولى لريهانا في عام 2020، وقاما بعمل مقابلات صحفية للترويج للحملة، وفي العام نفسه، أكدت المواقع العالمية وجود قصة حب بينهما، بعد أشهر من الشائعات حول علاقتهما الرومانسية التي تلت انفصال ريهانا عن صديقها وقد استمرت علاقتهما ثلاث سنوات، الملياردير حسن جميل، في يناير 2020.

