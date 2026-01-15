تكنولوجيا: تايوان تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه ليو زوهو، المعروف باسم Pete Lau، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، اتهامات قانونية في تايوان بعد أن أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحقه. ويأتي ذلك بعد فترة من الغياب النسبي للمدير التنفيذي عن الظهور الإعلامي، رغم قيادته للشركة منذ تأسيسها في عام 2013.

وأعلنت نيابة منطقة شيلين في تايبيه، يوم الثلاثاء، إصدار وثيقة رسمية تتهم فيها مواطنَين تايوانيَين بتقديم المساعدة في عمليات توظيف غير قانونية مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة OnePlus.

ووفقًا للادعاء العام، قامت الشركة، تحت قيادة Lau، بتوظيف أكثر من 70 مهندسًا مقيمًا في تايوان للعمل في مجالات تطوير البرمجيات واختبارها.

وتكمن المشكلة في أن عمليات التوظيف هذه جرت دون الحصول على موافقة حكومية مسبقة، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة لقانون “العلاقات عبر المضيق” المنظّم للتعاملات بين الصين وتايوان. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من Liu Zuohu أو من شركة OnePlus بشأن هذه الاتهامات.

