تكنولوجيا: HONOR Magic8 Pro مقابل Samsung Galaxy S25 Ultra : نظرة شاملة على هواتف الفئة الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعد المواصفات الأساسية مثل أداء الكاميرا أو قوة البطارية كافية لتمييز الهواتف الرائدة عن غيرها. ما يصنع الفارق الحقيقي اليوم هو كيفية توظيف الابتكار في الحياة اليومية.

هاتف HONOR Magic8 Pro و Samsung Galaxy S25 Ultra يقدمان تجارب استثنائية من حيث الأداء والتقنيات المتقدمة، لكن كل منهما يتبع فلسفة مختلفة في الابتكار.

تركّز HONOR على بناء منظومة ذكاء اصطناعي من الجيل الجديد تعمل بسلاسة في الخلفية، بينما تعتمد Samsung على تطوير تصميم رائد أثبت نجاحه، مع تركيز واضح على الاستقرار، والثبات، والتكامل مع منظومتها الذكية.

في هذه المقارنة، نسلّط الضوء على كيفية انعكاس هذه الفلسفات على الاستخدام الفعلي، لمساعدتك على اتخاذ قرار واعٍ مبني على الأداء، والعملية، والجاهزية للمستقبل.

الكاميرا الخلفية: التفاصيل، التصوير الليلي، والتقريب

الهواتف الرائدة اليوم لم تعد تلتقط الصور فقط، بل تقدم أدوات إبداعية كاملة لتمكين المستخدم من التعبير عن نفسه بصور دقيقة وواضحة.

يعتمد HONOR Magic8 Pro على تعزيز الأداء في الإضاءة المنخفضة وتعدد استخدامات التصوير عبر نظام كاميرات ثلاثي متطور. يتصدر هذا النظام مستشعر كاميرا تيليفوتو ألترا (Ultra Telephoto) فائق الدقة بدقة 200 ميجابكسل مخصص للتصوير الليلي، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة، وفتحة عدسة f / 2.6، وتقريب بصري 3.7 x، مع تقنية دمج 16 بكسل في بكسل واحد.

وهو ما يساعد الكاميرا على استيعاب قدر أكبر من الإضاءة، ما ينعكس على صور أكثر إشراقاً، وألوان أكثر توازناً، وتفاصيل أوضح في المشاهد الليلية.

وتدعمه كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل للتصوير الليلي، تقدم ألواناً غنية، ونطاقاً واسعاً، وأداءً موثوقاً في مختلف ظروف الإضاءة. كما تأتي كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية 122 درجة، وتدعم التصوير الماكرو من مسافة 2.5 سم، ما يتيح التقاط المناظر الواسعة، والتفاصيل الدقيقة، على حد سواء.

هذا النظام يمنح المستخدم وضوحاً استثنائياً، ومرونة إبداعية عالية، مع تفوق واضح في الإضاءة المنخفضة.

في المقابل، يأتي Samsung Galaxy S25 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.7 لالتقاط ضوء أفضل، إلى جانب تقنية Laser AF للتركيز السريع والدقيق. كما يوفر كاميرا واسعة بفتحة f / 1.9 مع دعم التصوير القريب.

ويتميز الهاتف بنظام تقريب مزدوج، يضم عدسة تيليفوتو ألترا (Ultra Telephoto) بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5 x، وعدسة 10 ميجابكسل بتقريب بصري 3 x، ما يضمن صوراً دقيقة وواضحة عند تصوير الأجسام البعيدة دون فقدان التفاصيل.

باختصار، HONOR يتفوق في الإضاءة المنخفضة والمرونة الإبداعية، بينما Samsung تتفوق في التنوع والقدرة على التقريب البعيد.

كلا الهاتفين يدعمان التثبيت البصري OIS، لكن HONOR يتفوق بتقنية تثبيت متقدمة حاصلة على اعتماد CIPA 5.5 قي الكاميرا الرئيسية والتليفوتو، ما يقلل الاهتزاز بشكل ملحوظ ويمنح صوراً أكثر ثباتاً ووضوحاً، خاصة في التصوير الليلي، والداخلي.

تجربة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف تجربة استخدام الهاتف الذكي بالكامل، من الكتابة إلى التصوير، والإنتاجية.

يتعامل HONOR Magic8 Pro مع الذكاء الاصطناعي كعنصر داعم يعمل بهدوء طوال اليوم، وليس كميزات منفصلة تحتاج إلى البحث عنها. من خلال دمج Google Gemini مع تقنيات HONOR للذكاء الاصطناعي على الجهاز، يفهم الهاتف ما يظهر على الشاشة ويقدم استجابات ذكية في الوقت المناسب.

تلعب ميزة اقتراحات الشاشة الذكية دوراً محوريّاً، حيث تقدم إجراءات، واختصارات مفيدة حسب المحتوى المعروض، لتقليل الخطوات وجعل الاستخدام أكثر سلاسة. الذكاء الاصطناعي هنا لا يقاطع المستخدم، بل يعمل في الخلفية لتحسين التجربة اليومية.

ويعزز ذلك وكيل إعدادات الذكاء الاصطناعي الذي يضبط إعدادات النظام تلقائياً دون تدخل مستمر، إلى جانب أدوات مثل الشريط الجانبي الذكي لتعدد المهام، والترجمة الفورية عبر AI Subtitles، وميزة AI Memories لتنظيم المحتوى، ما يجعل الإنتاجية أكثر سهولة، وانسيابية.

في مجال تحسين الصور، يقدم الهاتف ميزة AI Photos Agent لتحسين الصور بذكاء، ومنح نتائج أوضح وأكثر احترافية. كما يأتي بزر مخصص للذكاء الاصطناعي، يتيح الوصول السريع للكاميرا أو ميزات AI بضغطة واحدة، ما يجعل التفاعل اليومي أسرع وأكثر بساطة.

ولا تغفل HONOR جانب الأمان، حيث توفر تقنية كشف التزييف العميق AI Deepfake Detection، تأكيداً على التزامها بالاستخدام المسؤول، والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

أما Samsung Galaxy S25 Ultra فيقدم حزمة واسعة من أدوات Galaxy AI، تشمل الترجمة الفورية، ومساعد الملاحظات، وتفريغ النصوص، والتحرير التوليدي للصور، وتحويل الرسومات إلى صور، وكلها مصممة لتعزيز الإنتاجية، والإبداع. كما تتيح ميزة Circle to Search مع Google البحث السريع من أي شاشة، إلى جانب Chat Assist لتحسين التواصل.

يمكن القول أن كلا الهاتفين يعتمدان الذكاء الاصطناعي كطبقة أساسية لتحسين التفاعل، لكن بأسلوب مختلف؛ Samsung توفر أدوات متنوعة يمكن استخدامها عند الحاجة، بينما تبني HONOR منظومة ذكاء اصطناعي تعمل باستمرار لدعم المستخدم دون تعقيد.

الأداء وتجربة النظام

يعمل HONOR Magic8 Pro بمعالج Snapdragon ® 8 Elite Gen 5 الأحدث، مع واجهة MagicOS 10 المبنية على Android 16، والمُحسّنة لتعدد المهام بسلاسة، وكفاءة عالية. هذه التركيبة تركز على الأداء المستدام، والاستجابة السريعة في الاستخدام اليومي.

في المقابل، يأتي Samsung Galaxy S25 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy مع واجهة One UI 7 المبنية على Android 15، مع تركيز واضح على الاستقرار، والثبات، والتكامل مع منظومة Samsung الذكية.

في مجال الألعاب، يتميز HONOR Magic8 Pro بتقنيات مبتكرة مثل رفع الدقة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الإطارات، إضافة إلى نظام تبريد متطور، ما يضمن جلسات لعب أطول وأكثر سلاسة، مع انخفاض ملحوظ في هبوط الأداء.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً رائدًا، لكن Samsung تركز على الاعتمادية، بينما تسعى HONOR لتحقيق أقصى كفاءة، وأداء مستدام، خاصة لعشاق الألعاب.

القوة والمتانة

لم تعد الهواتف مجرد وسيلة اتصال، بل رفيق يومي في كل الظروف. يتمتع كلا الهاتفين بتصنيف IP68 لمقاومة الماء، والغبار، ما يضمن حماية قوية وموثوقة أثناء الاستخدام اليومي. وتضيف Samsung زجاج Corning Gorilla Glass لحماية قوية من الصدمات، والسقوط.

لكن HONOR Magic8 Pro يتفوق بوضوح في جانب القوة والمتانة، حيث يحمل تصنيفي IP69 و IP69K، ما يجعله مقاومًا لنفاثات الماء عالية الضغط، والظروف القاسية التي تتجاوز الاستخدام المعتاد. كما حصل على شهادة SGS بخمس نجوم لمقاومة السقوط، ليمنح المستخدم راحة بال إضافية في البيئات الصعبة، سواء في المغامرات الخارجية، أو الظروف غير المتوقعة.

الخلاصة

في عالم الهواتف الرائدة، تقدم Samsung تجربة مبنية على الاستقرار، والتكامل المتقن، والكاميرات المتعددة، وحزمة ذكاء اصطناعي متطورة.

في المقابل، تجسد HONOR نهجًا جديدًا يقوم على الابتكار الذكي، وتجربة ألعاب استثنائية، وقوة ومتانة فائقة.

إذا كنت تبحث عن الاعتمادية والتكامل مع منظومة متطورة، ف Samsung هي خيارك الأمثل. أما إذا كنت تريد الابتكار الذكي، وتجربة ألعاب استثنائية، وقوة ومتانة فائقة، فـHONOR تفتح أمامك تجربة جديدة من الطراز الرفيع.

في نهاية المطاف، كل خيار يقدم رحلة مميزة، والقرار النهائي يعود لك لاختيار ما يناسب أسلوب حياتك وطموحاتك التقنية.