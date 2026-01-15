ماكرون يحذر من تبعات “غير مسبوقة” في حال انتهاك سيادة غرينلاند

- 1/2
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع لمجلس الوزراء من أن انتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات “غير مسبوقة”، وذلك بعدما توعد الرئيس الأميركي بضم هذا الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي إلى الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون للصحافة “لا نستهين بالتصريحات المتعلقة بغرينلاند. فإذا ما انتُهكت سيادة دولة أوروبية حليفة، ستكون العواقب التي ستترتب تباعا غير مسبوقة. تتابع فرنسا الوضع بأقصى درجات الاهتمام، وستتخذ موقفا متضامنا تماما مع الدنمارك وسيادتها”.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
