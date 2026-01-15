تكنولوجيا: ميزة اكتشاف غرف الاجتماعات في Google Meet تصل رسميًا إلى اندرويد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل في أغسطس الماضي عن ميزة ذكية قادرة على التعرّف تلقائيًا على وجود المستخدم داخل غرفة اجتماعات تضم أكثر من شخص، لتقوم بتشغيل وضع Companion Mode والانضمام إلى مكالمات Google Meet بشكل تلقائي. في ذلك الوقت، اقتصر توفر الميزة على أجهزة الحاسب المكتبي والمحمول فقط.

اليوم، تعلن جوجل توسيع نطاق الميزة لتشمل هواتف اندرويد وأجهزة iOS، على أن يتم طرحها تدريجيًا للمستخدمين خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعمل الميزة على تبسيط الانضمام إلى الاجتماعات الجماعية، إذ يستخدم الجهاز الميكروفون لالتقاط إشارات فوق صوتية داخل غرفة الاجتماع، ما يسمح بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى المكالمة الجماعية مع تجنب تداخل أو صدى الصوت الناتج عن الأجهزة الأخرى في المكان نفسه.

وأصبحت ميزة التسجيل التلقائي لغرف الاجتماعات متاحة الآن عبر تطبيقي Google Meet وGmail على اندرويد وiOS.

ويتطلب ذلك تشغيل إصدار Meet رقم 336.0 على اندرويد وiOS، أو تطبيق Gmail بإصدار 2025.12.01 على اندرويد، وإصدار 6.0.251201 على iOS. وتتوفر الميزة لجميع مشتركي Google Workspace ومشتركي Workspace Individual.

المصدر