بين الغناء والمسرح اجتمع وديع الصافي بجارة القمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - يُعَد الفنان وديع الصافي واحداً من عمالقة الغناء والموسيقى في الوطن العربي بشكل عام ولبنان بوجه خاص، كما أنه أيضاً من الفنانين القلائل الذين امتلكوا رصيداً فنياً ضخماً وصل لآلاف الأغنيات والألحان طوال مسيرته الفنية، والتي امتدت على مدار سنوات عديدة وأجيال مختلفة، وقد استطاع وديع الصافي أن يضع اسمه بحروف من نور في تاريخ الفن والغناء العربي.

وُلد الفنان والمطرب وديع الصافي في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر عام 1921 في لبنان، وإحياءً لذكرى ميلاده نستعرض لكم بداياته مع عالم الموسيقى والنجاح وأيضاً أبرز الأعمال الفنية التي جمعته بجارة القمر فيروز. وديع الصافي ورحلة من عشق الموسيقى والفن على مدار أكثر من 50 عاماً عشق وديع الصافي الموسيقى والغناء منذ طفولته، وجاءت انطلاقته مع عالم الفن عام 1930 حينما ذهب بصحبة عائلته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن هنا جاءت بدايته الفنية مع الغناء والموسيقى، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة نظّمتها الإذاعة اللبنانية، وجاء نجاحه الفني الحقيقي من خلال أغنيتي "طل الصباح وتكتك العصفور" واللتين أصدرهما عام 1940.

واستمر المشوار الفني لوديع الصافي ما بين الغناء والتلحين والتمثيل أيضاً على مدار سنوات استمرت لما يجاوز نصف القرن، حيث كان قد وهب الفنان وديع الصافي حياته للفن والموسيقى وقدّم ما يُقارب الـ6500 أغنية مع كبار الملحنين والموسيقيين بالوطن العربي على مدار أجيال مختلفة.

كما كان للفنان وديع الصافي تجربة خاصة مع التمثيل من خلال مُشاركته في عدد من الأعمال الفنية، والتي تنوّعت بين السينما والدراما التليفزيونية، كما شارك أيضاً في بطولة عدد من المسرحيات الغنائية مع السيدة فيروز.



يُمكنكم قراءة: تعرف إلى مسلسل شارك به وديع الصافي مع عادل إمام ونبيلة عبيد تجارب فنية مُميزة جمعت بين فيروز ووديع الصافي دوماً كان معروفاً عن لبنان والعاصمة بيروت بأنها عاصمة الفن والثقافة، وكانت ومازالت السيدة فيروز تتربع على عرش الأغنية اللبنانية والعربية، وبالطبع كان لابد لها من التعاون مع أحد عمالقة الموسيقى العربية وهو الفنان وديع الصافي، حيث قدما سوياً عدداً من المسرحيات الغنائية والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وظل مُستمراً حتى الآن.

وقد قدم كل من فيروز ووديع الصافي عدداً من المسرحيات الغنائية، ومن أبرزها مسرحية "سهرة حب"، والتي تعد من أبرز الأعمال الفنية التي جمعتهما سوياً، والتي جاءت من تأليف وألحان الأخوين رحباني واللذين تعاونت معهما فيروز على مدار سنوات.

كما تعاون كل من الفنان وديع الصافي والفنانة فيروز في غناء العديد من الموشحات الأندلسية، وكانا دوماً ما يُشاركان في مهرجان بعلبك، على الرغم من عدم غنائهما سوياً في المهرجان إلا أنهما كانا من أبرز النجوم المُشاركين فيه

.

وقد رحل عن عالمنا الفنان وديع الصافي في 11 أكتوبر عام 2013، عن عمرٍ ناهز الـ92 عاماً، ومسيرة فنية تجاوزت نصف القرن، فتم تكريمه خلالها بعدد كبير من دول العالم، والتي وصلت إلى حصوله على 300 وسام وتكريم، كما تم منحه عدداً من الجنسيات لعدد من الدول تقديراً لقيمته الفنية، من أبرزها الجنسية المصرية، البرازيلية والفرنسية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».