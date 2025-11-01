نجمات خطفن الأنظار بالزي الفرعوني... من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 04:02 مساءً - تحتفل مصر اليوم بافتتاح المتحف المصري الكبير وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي الذي تم التحضير له بشكلٍ كبير على مدار السنوات الماضية، ويعتبر هذا المتحف واحداً من أهم المعالم السياحية التي من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار على مستوى العالم.

شهدت الساعات الماضية تفاعل عدد كبير من النجمات مع هذا الحدث، وقمن بنشر صور لهن وهن يرتدين الزي الفرعوني سواء من أعمالهن الفنية أو حتى صور مصنوعة بالتقنيات الحديثة.

نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بالزي الفرعوني

استعادت نبيلة عبيد ذكريات فيلم "الآخر" الذي تم عرضه عام 1999، ونشرت صورة من كواليس العمل وهي ترتدي الزي الفرعوني، وكتبت تعليقاً عبرت من خلاله عن سعادتها وفخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، وقالت: "تهنئة خالصة لمصر وشعبها العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة التاريخ المصري وروعة الحاضر، ويُعد مفخرة لكل مصري ومعلماً ثقافياً فريداً يروي للعالم قصة أقدم وأعظم حضارة عرفها الإنسان، ألف مبروك لمصر وللمصريين هذا الإنجاز التاريخي الذي يخلّد روح الإبداع والعراقة المصرية... الصورة بملابس فرعونية من فيلم الآخر".

إسعاد يونس تفتخر بالحضارة المصرية

نشرت إسعاد يونس صورة لها بالزي الفرعوني، وكتبت تعليقاً عبرت من خلاله عن فخرها وسعادتها بانتمائها للحضارة الفرعونية، وقالت: "وزنك تاريخ وجغرافيا وحضارة وعلم وأدب وفن وشعر وموسيقى ووعي يبقى القدر اختارك أنك تكون كبيراً".

مي سليم ظهرت في صورة مميزة أثناء تواجدها في متحف فرعوني، وقالت: "فخورة باللي بيحصل في مصر بلدي التاني وفخورة بها وافتتاح المتحف المصري فخر العرب كله، تعيش مصر دائماً رافعة راسها".

أما أروى جودة فنشرت صورة أمام تمثال فرعوني ضخم مرتدية فستاناً أبيض أنيقاً، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "فخورة جداً بكوني أحد أحفاد هذه الحضارة العظيمة.. ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للقيام بهذا التصوير في أثناء بنائه".

مي فاروق تحقق حلمها

حققت مي فاروق واحداً من أحلامها عندما ارتدت زياً فرعونياً أثناء الاحتفال بهذه المناسبة، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "طول عمري كان نفسي أشوفني في زمنين الأول زمن المصريين القدماء والزمن التاني زمن الأبيض والأسود، والنهار ده حسيت أني حققت واحداً منهما".

هنا شيحة أيضاً خاضت هذه التجربة، ونشرت صورتها بالزي الفرعوني، وكتبت تعليقاً: "حين يتنفس التراث... يتوقف الزمن أقف في قلب التاريخ، حيث يُنحت الأبد في الحجر، وحيث يتدفق الجمال من ضوء الحضارة إلى روح الحاضر".

وتابعت: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح... بل روح مصر تعود للحياة من جديد، جسر بين الماضي والمستقبل، بين ما كان... وما سيبقى خالداً للأبد".

صور مميزة للنجمات بالزي الفرعوني

يسرا، عايدة رياض، دنيا سمير غانم، حنان مطاوع، منى زكي، ورنا رئيس أيضاً قمن بمشاركة الجمهور عبر السوشيال ميديا بالعديد من الصور المميزة أثناء ظهورهن بملابس فرعونية تعبر عن انتمائهن واعتزازهن بالحضارة المصرية القديمة.

منى زكي بالزي الفرعوني- الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

رنا رئيس بالزي الفرعوني- الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام

تابعي أيضاً.. يسرا تكشف لـ الخليج 365 عن مشاركة مصر في مهرجان كان وأحدث أعمالها السينمائية

