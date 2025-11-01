محمد سامي ورحمة محسن.. سنة أولى تمثيل في رمضان 2026

محمد سامي ينافس بمسلسل "8 طلقات"

رحمة محسن إلى جانب أحمد العوضي في "علي كلاي"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 07:02 مساءً - يشهد موسم، تجارب فنية جديدة، حيث قرر البعض خوض تجربة التمثيل لأول مرة، في تحدٍّ كبير، خصوصاً وأنّ هذا الموسم الدرامي هو الأضخم على مدار العام كله، وتشتعل فيه المنافسة بشكلٍ ضخم، فضلاً عن وضع جميع المُمثلين تحت التقييم من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهل ينجح هؤلاء في خطواتهم الأولى بعالم التمثيل؟المخرج محمد سامي، أبرز من يقتحم عالم التمثيل لأول مرة، في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث سيُقدم مسلسلاً من بطولته يحمل اسم؛ إذ سيكون أمام مجموعة كبيرة من التحديات، لاسيما وأنه سيُشارك بمسلسلٍ من بطولته، وليست تجربة ذات مساحة تمثيلية قصيرة، فيما يشاركه البطولة كلٌّ من: نور الغندور، الفنان فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، إنجي المقدم وآخرين.المسلسل يجمع بين التشويق والرومانسية في آنٍ واحد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور اكتمال مرحلة التحضيرات، فيما سيُعرض عبر منصة "يانغو بلاي".محمد سامي، قال في تصريحات تلفزيونية: إنّ المسلسل من فكرته ومعالجته، لكنه لم يُشارك في السيناريو والحوار كعادته في غالبية مسلسلاته التي أخرجها، فيما سيلتزم بكل توجيهات المخرج الذي سيتولى مهمة إخراج المسلسل، بما يضمن خروج العمل بشكلٍ احترافي، متابعاً "أنا بعمل تجربة، مش عارف الناس هتتقبلها إزاي".وبعد النجاح الكبير الذي حققته المطربة الشعبية، في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "فهد البطل"، بتقديم أكثر من أغنية داخل المسلسل، حيث قدّمها أحمد العوضي للجمهور، تُجدد التعاون معه في رمضان المُقبل، لكن بشكلٍ جديد تماماً، حيث ستخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وقد بدأت التحضيرات قبل أسابيع، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال أيامٍ قليلة.رحمة محسن، ستُجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مطربة شعبية، تلتقي "الملاكم علي كلاي" الذي يُجسد دوره أحمد العوضي، ويواجهان عدداً من الصعوبات والصراعات، إلى جانب من الأحداث الرومانسية والإنسانية أيضاً.رحمة، نشرت صورة من كواليس التحضيرات قبل أيامٍ، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "يارب ارزقنا التوفيق والقبول وحب الناس"، لتتلقى دعماً كبيراً من قبل جمهورها.

ويُشارك في بطولة مسلسل "علي كلاي" إلى جانب الفنان أحمد العوضي، كلٌّ من: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، عصام السقا، رحمة محسن في أولى تجارِبها التمثيلية، وآخرين. والعمل تأليف محمد حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام الذي سبق وتعاون معهما في رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل".

View this post on Instagram A post shared by Rahma Mohsen (@rahma.mohsen_elgamal)

يمكنك قراءة.. أحمد السقا ينضم إلى الغائبين عن موسم مسلسلات رمضان 2026لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».