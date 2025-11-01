مسلسل حالات نادرة.. القصة والممثلون وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 09:58 مساءً - أيامٌ قليلة تفصلنا عن انطلاق المسلسل الجديد "حالات نادرة"، حيث يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق هذا المشروع الدرامي الجديد، لاسيما وأنه يحمل جرعة كبيرة من الغموض والإثارة، المستوحاة من قصص حقيقية، كما أن العمل مأخوذ عن مؤلف روائي.

قصة مسلسل "حالات نادرة"

مسلسل "حالات نادرة"، مستوحى من رواية تحمل الاسم ذاته للروائي عبد الوهاب الرفاعي، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والغموض والأكشن، حول طبيب نفسي يسترجع ذكريات ثماني حالات غامضة وغير مفسرة، كل منها أكثر ظلمة من الأخرى، حيث تتشابك الأرواح وقصص الجن والصدمات النفسية بطرق مرعبة، وذلك في مزيج بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية.

المسلسل يُقدم 10 قصص فقط من الرواية الأصلية، بينما لم يُكشف عنها بعد، فقط جرى الاكتفاء بالترويج لها من خلال لمحة بسيطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يدور مضمون الحالة الأولى، حول حكاية "أنا اللي أركض، بس اللي يلحقني خوف ما ينلحق"، أما الحالة الثانية "رؤيتي لعمر غيري، تأخذ من عمري أنا".

الحالة الثالثة "صوت الفرامل يوقف، بس صداه ما يقف"، فيما تأتي الحالة الرابعة تحت عنوان "جدتي ما نامت، وأنا من يومها ما عرفت النوم"، فيما تحمل الحالة الخامسة عنوان "أنا شخصين، بس الاتنين يتألمان بنفس الوقت"، أما الحالة السادسة "تحت نافذة الروح، دخل منها شيء ما يتشاف"، بينما الحالة السابعة "كل تصفيق بالحفل، كان يصفق على جرح داخلي.. أنا الضيف.. وأنا اللعبة".

أما الحالة الثامنة " جيل يتبدل والوجع ورائي ما يتبدل، أما الحالة التاسعة "فوضى برأسي، اسمعهم يتكلمون أكثر من صوت"، فيما تحمل الحالة العاشرة والأخيرة "أشوف أختي بالحلم.. تحذرني من الواقع".

أبطال المسلسل

المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، ومريم الغامدي، مرزوق الغامدي وآخرون، والعمل سيناريو وحوار نورة العمري، وإخراج أحمد أكساس.

موعد عرض "حالات نادرة"

ويُعرض مسلسل "حالات نادرة" عبر منصة "شاهد" بشكلٍ حصري، اعتبارًا من يوم 20 نوفمبر الجاري، بعدما كان من المُفترض عرضه يوم 27 من الشهر ذاته.

هل هناك جزء جديد من "حالات نادرة"؟

رغم أنّ المسلسل لم يُعرض بعد، إلا أنّ تساؤلات الجمهور لم تخل من الإشارة عن إمكانية وجود ثانٍ من عدمه، خاصة وأنّ القصة تسمح بذلك، كون الرواية تضم 8 أجزاء مختلفة، مليئة بعشرات القصص المتنوعة المليئة بالرعب النفسي، بينما الأمر لم يتضح بعد، خاصة وأنّ المسألة لازالت مبكرة للغاية، ولم يتحدث أي من صُنّاع وأبطال المسلسل عن ذلك الأمر.

