وسط الإغلاق الحكومي.. ترامب يتعهد بحماية الإعانات الغذائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية الرئيسي للفقراء، قبل ساعات فحسب من تعليقه بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، والذي لا تدل أي مؤشرات على قُرب انتهائه.

فبعد أكثر من أربعة أسابيع من الإغلاق الحكومي، وانقطاع مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين عن العمل ظرفياً، واضطرابات في الحركة الجوية، وتوقُّف المتنزهات الوطنية عن العمل، يُتوقع أن تمتد آثار الإغلاق إلى الأميركيين البالغ عددهم 42 مليوناً المستفيدين من برنامج «سناب» الذي يُفترَض أن تكفّ الحكومة الفدرالية عن تمويله ليل الجمعة إلى السبت.

وبعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي، بناء على دعوى من جماعات حقوقية، أمراً للحكومة الجمعة باستخدام اعتمادات مالية مخصصة للطوارئ لتمويل «سناب»، أكد الرئيس ترامب انفتاحه على حل كهذا.

وكتب الرئيس الأميركي على صفحته على منصته «تروث سوشال»: «لا أريد أن يجوع الأميركيون... إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة، فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل» لبرنامج «سناب».

وسبق لرئيس مجلس النواب مايك جونسون المنتمي إلى الجمهوريين أن قال سابقاً: «ثمة أناس حقيقيون، وعائلات حقيقية - ثمة أطفال - سيعانون الجوع اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع»، متهماً المعارضة المتمثلة في الحزب الديمقراطي «بمواصلة ألاعيبها السياسية في واشنطن».

أما وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، فأفادت بأن تمويل برنامج «سناب» سينفد بعد شهر من الإغلاق الحكومي.