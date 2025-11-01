أن بي ايه: أداء رائع لويمبانياما يمنح سبيرز بداية قياسية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أسهم تألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما مطلع موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بتحقيق فريقه سان أنتونيو سبيرز بداية قياسية في خطوة نحو نجومية يُتوقع أن يبلغها اللاعب العملاق.

بعد خمس سنوات من التقهقر، بات بإمكان سبيرز وجماهيره المتفانية أن يرفعوا رؤوسهم أخيرا: لم يُهزم الفريق في أول خمس مباريات من الموسم، بعد فوزه على ميامي هيت الخميس 107 101.

قال ويمبانياما بعد المباراة، تعليقا على الصرخة الطويلة التي أطلقها عقب الفوز "كنت أفكر في الرقم القياسي، في تاريخ سبيرز، كنت فقط فخورا بكوني أحد لاعبي الفريق".

تُعد هذه السلسلة الافتتاحية سابقة في تاريخ فريق ولاية تكساس الذي تألق طويلا خلال حقبة المدرب التاريخي غريغ بوبوفيتش (1996 2024)، والذي تُوج بخمسة ألقاب أعوام 1999، 2003، 2005، 2007 و2014.

وكان بوبوفيتش قد سلّم القيادة العام الماضي لمساعده ميتش جونسون بعد إصابته بجلطة دماغية، وأصبح الفريق الآن تحت قيادة فيكتور ويمبانياما، الظاهرة الذي اختير الرقم 1 في اختيار اللاعبين الجدد (درافت) لعام 2023، والمُقدّر له أن يهيمن على الدوري ويقود سبيرز نحو لقب سادس.

"حلقة إيجابية"

بعد موسم ثان انتهى فجأة بسبب جلطة وريدية في شباط/فبراير، حيث سجل متوسط 24.3 نقطة في 46 مباراة، جاءت عودة الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما مذهلة، إذ يحقق معدلا يبلغ 30.2 نقطة، 14.6 متابعة، 3.4 تمريرات حاسمة و4.8 صدات في المباراة الواحدة.

علّق "ويمبي" قائلا "هذا ليس من قبيل الصدفة، لم نحقق هذه الانتصارات الخمسة عبثا. لقد عملنا بجد من أجل بداية الموسم الجيدة وسنحاول تمديد السلسلة لأطول فترة ممكنة"، مشيرا إلى أن تعطشه للنجاح بعد غياب دام ثمانية أشهر عن الملاعب قد انتقل إلى زملائه.

وأضاف بعد الفوز الرابع على تورونتو الإثنين "نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه. نحن نحب هذا! من الأسهل الذهاب للنوم، والمجيء إلى التدريب، والتدرب بجد عندما نفوز، إنها حلقة إيجابية".

منذ عرضه المذهل في أول مباراة له أمام دالاس (40 نقطة)، يغزو ويمبانياما مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات خارقة، بفضل مزيجه الفريد بين الطول (2.24 متر) والرشاقة.

وقد حسّن نجم الـ"أول ستار" أداءه الهجومي بشكل ملحوظ، مع تقليل عدد التسديدات البعيدة، وزيادة المحاولات قرب السلة، وتقليل فقدان الكرة.

"هندسة جديدة" للتسديدات

وقال المحلل الرياضي أزاد روساي، الذي يشارك في برنامج "دريمكاست شو" على يوتيوب، لوكالة فرانس برس "من الواضح إنه أكثر عدوانية. تضعف عدد مرات اختراقه للسلة في المباراة".

ويرى روساي أن ويمبانياما "قلب تماما هندسة تسديداته"، مع "تحسن في كيفية توظيف إمكانياته بما يتناسب مع أسلوب اللعب".

وأضاف "أصبح يتحكم بشكل أفضل في خطواته، وأصبح أكثر قوة، لكنه تحسن بشكل خاص من الناحية التقنية في التعامل مع الكرة".

تغييرات "منطقية" لهذا الطالب المجتهد في كرة السلة، الذي استشار هذا الصيف اثنين من أساطير اللعبة، كيفن غارنيت وحكيم أولاجوان.

ورغم أنه تألق بنسبة أقل الخميس وتفوق عليه منافسه بام أديبايو، إلا أن "ويمبي" أنهى المباراة بـ27 نقطة، 18 متابعة، 6 تمريرات حاسمة و5 صدات، في دلالة على مستواه الجديد.

ويحظى الفرنسي بدعم متزايد من زملائه، مثل ستيفون كاسل، أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي، والنجم الواعد صاحب المركز الثاني في الدرافت الأخير ديلان هاربر، بالإضافة إلى البديل في مركز الارتكاز لوك كورنيت.

ومن أسباب التفاؤل أيضا في صفوف سبيرز، أن صانع الألعاب "أول ستار" دي آرون فوكس لم يعد بعد إلى الملاعب بسبب إصابة عضلية، وكذلك لاعب الارتكاز جيريمي سوشان (معصم اليد اليسرى) والكندي البديل كيلي أولينيك (الكعب).