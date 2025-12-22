ولي عهد المغرب يترأس حفل افتتاح الدورة الـ 35 لكأس إفريقيا للأمم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأحد، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حفل افتتاح الدورة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025، التي تستضيفها المملكة إلى غاية 18 يناير المقبل.

جانب من حفل افتتاح الدورة الـ 35 لكأس أفريقيا للامم

وتميز الحفل بتقديم لوحات مميزة، أبرزت غنى تاريخ وحضارة المغرب، في استحضار لتنوعه، في علاقة بالعمق الإفريقي للبلد وانفتاحه على باقي العالم. المغرب الذي "لم يكن مجرد ملتقى للعابرين بل مجمعا لقلوب العابرين"، من رمال الصحراء إلى جبال الأطلس، وصولا إلى "السواحل التي ظلت بحرا وجسرا".

كما تميز حفل الافتتاح بكلمتي رئيسي (الفيفا) و(الكاف). وخاطب إينفانتينو الجمهور الحاضر: "مرحبا بكم في بلدي، المغرب. بلد كرة القدم. بلد الشغف والسلام". كما شكر الملك محمد السادس على حفاوة الاستقبال في "بلد رائع"، وعلى "توحيد إفريقيا والعالم". وتمنى حظا سعيدا للفرق ال24 المشاركة في نهائيات المغرب التي قال إنها "ستكون الأجمل عبر التاريخ".

من جهته، شكر موتسيبي المغرب، ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا واتحادا لكرة القدم، وذلك نيابة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعن ال54 اتحادا إفريقيا لكرة القدم، على ما يقدمونه للشعب المغربي ولشعوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات نهائيات المغرب بمباراة افتتاحية بين المنتخب المغربي ونظيره لجزر القمر، لحساب منافسات المجموعة الأولى.

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا أعرق بطولات كرة القدم في القارة الإفريقية، وانطلقت لأول مرة سنة 1957. وتمثل دورة 2025 عودة المغرب لاستضافة منافسة البطولة القارية لأول مرة منذ عام 1988.