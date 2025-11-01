روسيا: ضم إسرائيل للضفة الغربية يهدد استقرار الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025، إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، الليلة، أن القضية الفلسطينية يجب ألا تُحل إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشددت على أهمية الشروع في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضافت: "أي تصعيد للتوترات سيقوض جهود حفظ السلام الدولية".

وأعربت عن أملها عدم الموافقة النهائية على مشروع قانون توسيع "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى توترات خطيرة في الشرق الأوسط.

المصدر : وكالة وفا