حيلٌ لتقليل مظهر المسام الواسعة بالمكياج: خطوات احترافية لبشرة ناعمة ومتجانسة

المسام الواسعة، تعتبر أحد أبرز التحديات الجمالية التي تواجه المرأة، لا سيما ذوات البشرة الدهنية والمختلطة. فظهورها قد يؤثر على ملمس البشرة، ويجعل المكياج يبدو غير متساوٍ. بينما تعتبر العناية بالبشرة خطوة أساسية للحد من حجم المسام على المدى الطويل، المكياج يقدم حلولاً فعالة وسريعة، لإخفاء هذه المشكلة، ومنح البشرة مظهراً ناعماً ومتجانساً.

في الآتي، تكشف لكِ "الخليج 365" أفضل الحيل لتقليل مظهر المسام الواسعة بالمكياج، بما يشمل اختيار المنتجات المناسبة، وأسرار التطبيق بطريقة تجعل بشرتكِ تبدو أكثر نعومة وإشراقاً طوال اليوم.

تنظيف البشرة لتصغير المسام

تنظيف البشرة، خطوة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي روتين جمالي، فهو المفتاح الأول لبشرة نقية ومسام مصغّرة المظهر. فعندما تتراكم الأوساخ، والزيوت، وبقايا المكياج على سطح البشرة، تنسدّ المسام وتبدو أكثر اتساعاً، مما يفسد نضارتها، ويمنحها مظهراً باهتاً وغير متجانس. أمّا التنظيف المنتظم، فهو يساعد على إزالة هذه الشوائب بعمق، مما يسمح للبشرة بالتنفس وتجديد خلاياها بشكل طبيعي. كما يعزز فعالية مستحضرات العناية اللاحقة مثل السيروم والكريمات؛ إذ تصبح قادرة على التغلغل في الطبقات الداخلية للبشرة بسهولة أكبر. تحضير البشرة بشكل صحيح قبل وضع المكياج، هو السر وراء مظهر بشرة ناعم ومتجانس.

ابدئي أولاً بإزالة المكياج باستخدام مزيل لطيف يناسب نوع بشرتك، ثم استخدمي غسولاً خفيفاً يطهّر المسام من العمق دون أن يجرّدها من رطوبتها الطبيعية.

احرصي على تدليك الوجه بحركات دائرية؛ لتنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة إشراقة صحية. ثم جفّفي وجهك بلطف بمنشفة ناعمة.

بعد التنظيف، يأتي دور التونر القابل لتقليص المسام، الذي يعمل على تنقية البشرة وشدها قليلاً، ما يقلل من ظهور المسام الواسعة، ويجعل قاعدة المكياج أكثر مثالية.

ولا يمكن إغفال ترطيب البشرة، فهو عنصر أساسي لأي مكياج ناجح. اختاري مرطباً خفيفاً وخالياً من الزيوت؛ لأنه لا يمنع فقط تكوّن الدهون الزائدة، بل يخلق أيضاً سطحاً ناعماً يلتصق عليه كريم الأساس والبودرة بسلاسة، مما يمنح بشرتك مظهراً مخملياً طبيعياً.

طرق اختيار الغسول المناسب لنوع بشرتك

للبشرة الدهنية: اختاري غسولاً يحتوي على أحماض مثل الساليسيليك أو الزنك؛ لأنها تزيل الزيوت الزائدة وتنقّي المسام من الشوائب.

للبشرة الجافة: استخدمي غسولاً غنيّاً بالمرطّبات مثل حمض الهيالورونيك أو الألوفيرا؛ لتطهيرها بلطف دون تجريدها من زيوتها الطبيعية.

للبشرة الحساسة: اختاري غسولاً خالياً من العطور والكحول الطبية، بتركيبة مهدّئة تحتوي على الشاي الأخضر أو البابونج.

للبشرة المختلطة: استعملي غسولاً متوازناً، ينقّي المنطقة الدهنية (T-Zone) ويمنح الترطيب للخدّين.

البرايمر لملء الفراغات في المسام الواسعة

لتصغير المسام الواسعة في المكياج، لا يمكن الاستغناء عن البرايمر؛ حيث يعمل على ملء الفراغات الدقيقة في المسام وإخفائها بصرياً، كما يخلق قاعدة مثالية لتثبيت كريم الأساس لفترة أطول. البرايمر لا يقتصر على الإخفاء فقط، بل يوازن أيضاً إنتاج الزيوت في البشرة، ويمنح المكياج ثباتاً يدوم لساعات.

اختاري برايمر يحتوي على السيليكون أو القطران الطبي، فهي المكونات المثالية لخلق ملمس مخملي وناعم.

ضعيه بلطف على الوجه باستخدام أطراف الأصابع أو إسفنجة نظيفة، مع التركيز على مناطق الأنف والجبين والخدود؛ حيث تكون المسام أكثر وضوحاً.

طرق اختيار البرايمر المناسب لنوع بشرتكِ

البشرة الدهنية: اختاري البرايمر المطفأ؛ لتقليل اللمعان وتحكم أكبر في الزيوت الزائدة، ما يساعد في تثبيت المكياج لفترة أطول من دون أن يظهر بأي آثار دهنية.

البشرة الجافة: استخدمي البرايمر المرطب الذي يحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أسيد أو الجلسرين، التي تعمل على ترطيب البشرة وتوفير ملمس ناعم.

البشرة المختلطة: اختاري برايمر متوازناً؛ حيث يعمل على ترطيب المناطق الجافة، وفي الوقت نفسه يقلل من لمعان المناطق الدهنية. يمكنك أيضاً استخدام برايمر يحتوي على مكونات قابضة للمسام فقط في المناطق الدهنية.

البشرة الحساسة: استعملي برايمر مخصصاً للبشرة الحساسة. يجب أن يكون هذا البرايمر خالياً من العطور أو المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة. ويُفضَّل أن يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو الشاي الأخضر، التي تعمل على تهدئة البشرة وتقليل التحسس.

كريم الأساس لتقليل بروز المسام

يعتبر اختيار كريم الأساس خطوة أساسية لكل منْ تسعى إلى تغطية مثالية بدون إبراز المسام. كما يفضل استخدام كريم أساس خفيف الوزن أو ذا قاعدة مائية؛ لأنه يلتصق بالبشرة دون أن يغلق المسام.

استخدمي إسفنجة مبللة لتوزيع كريم الأساس بلطف، فهذا يمنع أي خطوط أو تكتلات.

ضعي طبقة رقيقة أولاً، ثم زيدي التغطية تدريجياً حسب الحاجة.

تجنبي الكريمات الثقيلة والزيوتية، فهي تجعل المسام تبدو أكبر، وتفسد مظهر المكياج الطبيعي.

طرق اختيار كريم الأساس المناسب لنوع بشرتكِ

البشرة الدهنية: تحتاج إلى فاونديشن بتركيبة مطفأة (Matte) خالية من الزيوت لتقليل اللمعان والسيطرة على الإفرازات.

البشرة الجافة: تستفيد من كريم أساس مرطّب بتركيبة خفيفة، يمنحها إشراقة طبيعية دون أن يتكدّس داخل المسام.

البشرة الحساسة: يناسبها فاونديشن بتركيبة لطيفة خالية من العطور والسيليكون لتجنّب التحسس.

البشرة المختلطة: تستفيد من الفاونديشن المتوازن، الذي يمنح تغطية متجانسة دون أن يُبرز المسام في منطقة الـ T-Zone وتعزيز نعومة بشرتك طوال اليوم.

البودرة لتثبيت المكياج والتحكم باللمعان

بعد كريم الأساس، تأتي البودرة الشفافة أو المضغوطة؛ لتثبيت المكياج ومنع اللمعان غير المرغوب فيه، خصوصاً في منطقة الـT-Zone (الجبين والأنف والذقن).

استخدمي فرشاة ناعمة لتطبيق البودرة برفق دون زيادة ملمس البشرة.

ركّزي على المناطق الأكثر عرضة للدهون؛ لتقليل لمعان البشرة بشكل طبيعي.

يمكنكِ استخدام بودرة مضغوطة بعناية على المسام الكبيرة، لإخفائها بصرياً دون أن يبدو الوجه متكتلاً أو مسطحاً.

7 أخطاء شائعة تجعل المسام أكثر بروزاً.. تجنبيها

عندما تسعين إلى إخفاء المسام بالمكياج، قد تقعين في بعض الأخطاء التي تجعل مظهرها أكثر وضوحاً بدل أن تخفيها. إليكِ أبرز الأخطاء الشائعة التي عليكِ تجنّبها؛ لتمنحي بشرتك لمسة ناعمة ومظهراً خالياً من العيوب: