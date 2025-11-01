أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير

في لفتة تعبّر عن الفخر والانتماء، شاركت منصة أنغامي الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تغيير صورة شعارها الرسمي على المنصات الرقمية ليظهر ملتَفًّا بعلم مصر، في إشارة رمزية إلى دعمها واعتزازها بالهوية الوطنية المصرية.

وأكد المهندس حسام الجمل، رئيس شركة أنغامي في شمال أفريقيا، أن أنغامي لطالما كانت من أوائل الشركات الداعمة لمصر، مؤمنة برؤيتها للمستقبل وما تشهده من تطور في مختلف المجالات. وأضاف أن أنغامي كانت من أول الشركات التي افتتحت مكتبها الإقليمي في مصر عام ٢٠١٥ لخدمة منطقة شمال أفريقيا، تقديرًا للمكانة الاستراتيجية التي تمثلها القاهرة كمركز إقليمي للإبداع والتكنولوجيا في المنطقة.

وأشار الجمل إلى أن مشاركة أنغامي في هذا الحدث التاريخي تأتي تعبيرًا عن التقدير العميق لما يمثله المتحف المصري الكبير من رمز للحضارة المصرية العريقة وجسر يصل بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد.