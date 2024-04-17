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تعليق لويس إنريكي بعد الريمونتادا أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالفوز علي فريق والتأهل إلى نصف نهائي .

وتحدث لويس إنريكي في تصريحات عقب المباراة: “البداية كانت بشكل رائع وكُنا مُستعدين لأي سيناريو بما في ذلك استقبال هدف، أعتقد أننا لعبنا مُباراة مُتكاملة منذ البداية حتى النهاية، المُشجعين فخورين بفريقهم”.


وتابع: “عادةً أنا لا أحكم على قرارات الحكم، نعم احتج قليلًا أو لن أعترض على الإطلاق”.

وأتم عن مستقبل مبابي مع الفريق: “دعونا ننتظر حتى يتحدث، لا يستطيع أي أحد آخر قول أي شيئ، هذا الأمر كالمحاكمة وأنا بها مُجرد شاهد”.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي المسابقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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