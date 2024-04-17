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النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجمي الدوري الإنجليزي

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النصر - الطائي - رونالدو - الدوري السعودي

النصر - الطائي - رونالدو - الدوري السعودي

يستهدف نادي النصر السعودي، التعاقد مع نجمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في الخط الأمامي للفريق.

وأكدت التقارير أن نادي النصر السعودي يسعى إلى الحصول على خدمات لويس دياز جناح نادي الإنجليزي.

ويرغب النصر السعودي في دعم مركز الجناح أيضًا من خلال التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وتأتي هذه الرغبة من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، لمساندة البرتغالي .

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يترك العالمي العديد من أجانب الفريق خلال الفترة القادمة والتراجع عن تمديد عقودهم، لضم صفقات جديدة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة في الموسم الحالي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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