النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجمي الدوري الإنجليزي

يستهدف نادي النصر السعودي، التعاقد مع نجمي الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في الخط الأمامي للفريق.

وأكدت التقارير أن نادي النصر السعودي يسعى إلى الحصول على خدمات لويس دياز جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرغب النصر السعودي في دعم مركز الجناح أيضًا من خلال التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وتأتي هذه الرغبة من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، لمساندة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يترك العالمي العديد من أجانب الفريق خلال الفترة القادمة والتراجع عن تمديد عقودهم، لضم صفقات جديدة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة في الموسم الحالي.