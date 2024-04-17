مدرب مازيمبي يعلق على خسارة الاهلي من الزمالك

علق الفرنسي ألكسندر چوران، المدرب المساعد لفريق مازيمبي الكونغولي، على خسارة الاهلي أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في القمة 127، أول أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار مدرب مازيمبي إلى أنهم تابعوا القمة المصرية، مؤكدًا أن هذا سيفيدهم كثيرًا، قبل مواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد چوران، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن المباراة كانت صعبة على النادي الاهلي.

وذكر مدرب مازيمبي: “سنحاول أن نستفيد من متابعتنا لفوز الزمالك على الأهلي، والفرص متساوية بيننا وبين الأهلي”.

فيما تحدث عن أفضل عناصر الاهلي: “الأحمر يلعب بشكل جماعي رائع على المستوى الهجومي والدفاعي وهذه نقطة مهمة”.