الامارات | إيقاف لاعب رفض ركوب حافلة فريقه حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي فيردر بريمن الألماني، إيقاف لاعب وسطه الغيني الدولي نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن يوم الأحد.

لم يشارك كيتا 29 عاماً لاعب ليفربول السابق في المباراة التي خسرها بريمن أمام باير ليفركوزن بخمسة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب بريمن رفض كيتا ركوب حافلة الفريق المتجهة لملعب المباراة وفضل الذهاب إلى منزله بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة.

وذكر بريمن في بيان اليوم الثلاثاء: "فيردر بريمن قرر إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه".

وأضاف البيان "لن يتدرب مع الفريق أو يدخل غرفة خلع ملابس الفريق الأول".