مران صباحي للاعبي طائرة الأهلي قبل مواجهة الأسمنت الإثيوبي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مرانًا صباحيًا اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الأسمنت الإثيوبي مساء اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية للأندية.

وعقد فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق محاضرة مهمة للاعبين من أجل مراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الإسمنت الإثيوبي في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0.

مواعيد مباريات اليوم الرابع فيبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال لليوم الرابع على التوالي، وتستكمل اليوم الأربعاء بإقامة 9 مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، وتشهد في ختام اليوم مواجهة الأهلي أمام الأسمنت الإثيوبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

روكينزو البوروندي x جسجارا الرواندي10 صباحًا - صالة الشهداء

الفتح المغربي x الأسهم الكيني 12 ظهرًا - صالة الشهداء

النصر الليبي x ولايتا ديشا الإثيوبي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

أمل البليدة الجزائري x السجون الكيني 2 ظهرًا - صالة الشهداء

هيئة الموانئ الكيني xجارد الكونغولي 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

انجز الإيفواري x مولودية بو سالم التونسي 4 مساءً - صالة الشهداء

جامعة وولفز الزيمبابوي x جرين بافالوز الزامبي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

اسبوار الكونغولي xميناء دوالا الكاميروني 6 مساءً - صالة الشهداء

الأهلي x الأسمنت الإثيوبي 8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3- 0، وحصل الفريق على راحة أمس وفقًا لجدول المباريات.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا