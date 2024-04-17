بمشاركة 22 دولة.. الجونة جاهزة لاستضافة النسخة الجديدة من البطول الدولية للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة في مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار. وتأتي البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية في الدورة القادمة بلوس انجلوس عام 2028.

وكانت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي قد حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج.

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تضم المرافق والخدمات التي تسمح للمدينة بعقد مثل هذه الأحداث الدولية، وذلك بفضل توفر فرص الإقامة المتميزة من خلال 18 فندقًا في المدينة، بالإضافة إلى وجود مستشفى دولي مزود بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة، وسلامة اللاعبين، والزائرين والمقيمين. فضلا عن العديد من اماكن الترفيه والمناخ المثالي طوال العام الذي يوفر إقامة متميزة للاعبين واسرهم.