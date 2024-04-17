شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يكشف حقيقة تسريح لاعبيه بعد عودته للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء أحمد فوزى المشرف العام على قطاع كرة القدم، بنادى بتروجيت الوافد الجديد لدورى نايل فى نسخته المقبلة، على صعود فريقه وعودته من جديد إلى الدورى الممتاز، بعد غياب دام 5 سنوات، وطموحات الفريق البترولى خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد فوزى خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمى: "بذلنا قصارى جهدنا على مدار هذا الموسم، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدورى الممتاز، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، والعودة من جديد للدورى الممتاز ونأمل في إعادة أمجاد الفريق بدورى الأضواء والشهرة".

وأضاف المشرف العام على فريق بتروجيت: "واجهنا موسما شرسا، المنافسة كانت صعبة للغاية، مع أندية لديها باع طويل في الكرة المصرية، أمثال غزل المحلة وحرس الحدود ووادي دجلة، ولكن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر الثقة والمسئولية، وهدفنا عودة فريق بتروجيت إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار، والوجود في المربع الذهبي".

وأشار فوزي: "ليس هناك أي نية لرحيل سيد عيد عن بتروجيت خلال الفترة المقبلة أو لاعبي الفريق، وهم مستمرون معنا وسنعمل خلال الفترة المقبلة، على ضم عدد من اللاعبين السوبر لتعزيز الصفوف، وسنخوض جميع المباريات المقبلة باللاعبين الأساسيين وهدفنا الفوز، ودوما نخوض مبارياتنا وأعيننا على الثلاث نقاط".