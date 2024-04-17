الامارات | 6 فرق قد تمثل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم أن ست فرق من ألمانيا من الممكن أن تتواجد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفضل فريق بوروسيا دورتموند. هذا السيناريو قد يصبح حقيقة، إذا حصلت ألمانيا على أحد المكانين الإضافيين بناء على تصنيف يويفا، وفي حال فوز فريق بوروسيا دورتموند ، الذي يتواجد بالدور قبل النهائي، باللقب في الأول من يونيو سيتأهل بشكل مباشر بصفته البطل حتى لو احتل المركز الخامس في نهاية الدوري الألماني.في هذه الحالة، سيحصل صاحب المركز السادس، الذي يحتله حاليا آينتراخت فرانكفورت، على المكان الإضافي.

ولكن، في حال فوز بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال وأنهى الموسم في المراكز الأربعة الأولى بالبوندسليجا ليشارك في البطولة وفقا لمركزه بجدول ترتيب الدوري، لن يكون هناك مكانا إضافيا لفريق آخر من البوندسليجا. ويجري يويفا تغييرات في دوري أبطال أوروبا ليقام بنظام الدوري وإضافة أربعة فرق ليشارك في البطولة 36 فريقا بداية من موسم 2024 / 2025.

وستحظى الدول الكبرى في اللعبة على مكانين من الأربعة الإضافية وفقا لتصنيف يويفا، حيث ستشارك خمس فرق من أعلى الدول في تصنيف يويفا. وتتقدم إيطاليا حاليا على ألمانيا وإنجلترا. وساعد دورتموند نفسه والكرة الألمانية من خلال التأهل للدور قبل النهائي، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستصبح الأوضاع أفضل بالنسبة لألمانيا، إذا تغلب بايرن على أرسنال في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، وتمكن ليفركوزن من إقصاء ويستهام في الدوري الأوروبي غدا في مواجهات مباشرة بين أندية من البوندسليجا والدوري الإنجليزي الممتاز.