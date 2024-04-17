الامارات | مفاجأة كبيرة.. مدرب العين يقرر استبعاد لابا من مواجهة الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مطلع لـ"الإمارات اليوم" أن مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو قرر استبعاد هداف الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو من قائمة "الزعيم" في مواجهة الهلال السعودي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبحسب المصدر فإن كريسبو يرى أن الفريق قدم مستويات جيدة خلال الفترة التي شهدت غياب لابا كودجو بداعي الإصابة، والتي كان على أثرها غاب عن مواجهتي الذهاب والإياب في ربع النهائي أمام النصر السعودي. ويمثل استبعاد المهاجم لابا مفاجأة كبيرة خصوصاً وأنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في صفوف "الزعيم".

وكان من المقرر أن تقام مباراة العين وضيفه الهلال السعودي مساء أمس الثلاثاء، ولكن جرى إعادة جدولتها بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده الإمارات، لتقام مساء اليوم.