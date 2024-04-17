الامارات | تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين عن تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين والتي كانت مقررة اليوم في استاد نادي بني ياس. وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه نظراً للظروف الجوية وتعذر وصول حافلة الشارقة قررت الرابطة تأجيل المباراة، لتقام في وقت سيحدد لاحقاً.