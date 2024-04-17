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الامارات | تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين عن تأجيل مباراة الشارقة وبني ياس ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين والتي كانت مقررة اليوم في استاد نادي بني ياس. وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه نظراً للظروف الجوية وتعذر وصول حافلة الشارقة قررت الرابطة تأجيل المباراة، لتقام في وقت سيحدد لاحقاً.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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