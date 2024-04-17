الجونة تستعد لاستضافة النسخة الجديدة من البطولة الدولية للأسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة:

تستعد مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل القادم بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، بتنظيم شركة ievents الشركة المنظمة للبطولة منذ انطلاقها. تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدعم الراعي الرسمي للبطولة البنك التجاري الدولي- مصر CIBالداعم الرئيسي لرياضة الإسكواش بمصر.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم. وتنطلق فعاليات البطولة في مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار. وتأتي البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية في الدورة القادمة بلوس أنجلوس عام 2028.

وقد حققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج.

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تضم المرافق والخدمات التي تسمح للمدينة بعقد مثل هذه الأحداث الدولية، وذلك بفضل توفر فرص الإقامة المتميزة من خلال 18 فندقًا في المدينة، بالإضافة إلى وجود مستشفى دولي مزود بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة، وسلامة اللاعبين، والزائرين والمقيمين. فضلا عن العديد من أماكن الترفيه والمناخ المثالي طوال العام الذي يوفر إقامة متميزة للاعبين وأسرهم.

وتأتي البطولة هذا العام برعاية كاريير وفنادير مارينا كراعي بلاتيني، و BMWكشريك السيارات الرسمي، وبدعم من الراعي الفضي سي أي كابيتال وأون تايم سبورت كالشريك الاعلامي الرسمي، وCatering 360، كالراعي الرسمي لخدمات تقديم الطعام.