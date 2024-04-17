تحرك مفاجئ من النصر بعد تأجيل مباراة الهلال ضد الاهلي في الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، عن تحرك مفاجئ من نادي النصر، بعد قرار تأجيل مباراة الهلال ضد الاهلي، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ووجهت إدارة نادي النصر، طلبًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي بعدم تأجيل مباراة الاهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن، المقرر لها الجمعة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة النصر السعودي، وجهت خطابًا إلى الرابطة أوضحت خلاله رفضها لتأجيل مباراة الهلال والاهلي، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

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واستندت إدارة النصر إلى رفض الرابطة تأخير مباراة فريقها أمام مضيفه الاتفاق، ضمن الجولة الأولى في الـ 14 من أغسطس الماضي، التي خسرها العالمي بهدفين مقابل هدف.

وتقرر بشكل رسمي تأجيل مباراة الاهلي والهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على إثر تأجيل مباراة الزعيم أمام العين في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية في الإمارات.