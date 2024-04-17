عقوبات بالجملة تنتظر تشافي ولاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية، على أرضه وأمام جماهيره أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة 4-1 في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة طرد المدرب تشافي بالدقيقة 56 بسبب انفعاله على قرارات حكم المباراة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشافي سيواجه عقوبات قاسية بعد الطرد الذي تحصل عليه أمام باريس سان جيرمان.

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وأضافت الصحيفة أن اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي قاسية جدا في التعامل مع هذه الأنواع من الإجراءات.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن عقوبة تشافي هيرنانديز، لن تُعلن في الأيام المقبلة وقد يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين.

وفي المقابل، شهدت أيضًا المباراة حصول رونالد أراوخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء، وكذلك المدير الفني تشافي هيرنانديز.