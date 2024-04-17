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عقوبات بالجملة تنتظر تشافي ولاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

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طرد تشافي هيرنانديز

طرد تشافي هيرنانديز

تلقى فريق خسارة قاسية، على أرضه وأمام جماهيره أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة 4-1 في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة .

وشهدت المباراة طرد المدرب تشافي بالدقيقة 56 بسبب انفعاله على قرارات حكم المباراة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تشافي سيواجه عقوبات قاسية بعد الطرد الذي تحصل عليه أمام باريس سان جيرمان.

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وأضافت الصحيفة أن اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي قاسية جدا في التعامل مع هذه الأنواع من الإجراءات.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن عقوبة تشافي هيرنانديز، لن تُعلن في الأيام المقبلة وقد يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين.

وفي المقابل، شهدت أيضًا المباراة حصول رونالد أراوخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء، وكذلك المدير الفني تشافي هيرنانديز.

الأخر ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع رونالد أراوخو، سيعاقب، بالإيقاف مباراتين، من المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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