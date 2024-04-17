"تفوق إنجليزي".. تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 12 التي تجمع بين الفريقين معاُ، حيث سبق أن تواجها معاً في 11 مباراة سابقة.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب ريال مدريد في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في ثلاثة لقاءات، وحضر التعادل في 4 مباريات أخرى.

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بين بينهما على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز في مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.