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تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات بطولة 2023\2024.


وتنطلق صافرة مباراة آرسنال مع بايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل آرسنال أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: تومياسو، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، بن وايت.
وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

ويتواجد علي دكة البدلاء: رامسديل، هيين، بارتي، سميث روي، جيسوس، نيكيتياه، كيويور، فابيو، النني، زينتشينكو، نيلسون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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