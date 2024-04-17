فانتازي.. أفضل 5 لاعبين لـ "Double Gameweek 34"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة Double Gameweek 34، للعبة فانتازي وFantasy Challenge، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت الساعة 2.30 عصرا بتوقيت مصر.

بن بريريتون دياز (شيفيلد يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يكون مهاجم شيفيلد يونايتد اختيارًا شائعًا في Fantasy Challenge، حيث يخوض جولة مزدوجة في الأسبوع 34.

وبينما يلعب كل من نظيريهما بيرنلي ولوتون تاون مباراة واحدة فقط، فإن فريق بليدز من بين الفرق السبعة التي تلعب مرتين، في مواجهة بيرنلي ومانشستر يونايتد.

بن وايت (آرسنال) 6 مليون جنيه إسترليني

صعد الظهير الأيمن لآرسنال إلى صدارة ترتيب المدافعين في فانتازي بفضل مساهمته في الأهداف والشباك النظيفة.

ولم يفشل وايت في تحقيق العوائد الهجومية أو الدفاعية سوى مرة واحدة في آخر تسع مباريات لفريق أرسنال قبل مباراتي DGW34 ضد ولفرهامبتون وتشيلسي.

وسجل هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة مع سبع شباك نظيفة في تلك الفترة، وحقق 63 نقطة.

مايكل أوليس (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

عاد نجم كريستال بالاس مؤخرًا من الإصابة قبل مواجهتي DGW34 على أرضه مع وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وحقق أوليس نجاحًا كبيرًا في فانتازي قبل أن يتم استبداله بداعي الإصابة أمام برايتون في الأسبوع 23، وسجل خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة وحقق 55 نقطة في مبارياته الخمس السابقة.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.4 مليون جنيه إسترليني

عاد الظهير الإنجليزي من الإصابة قبل رحلات ليفربول في DGW34 إلى فولهام وإيفرتون.

وشارك ألكسندر أرنولد لأول مرة في الجولة الماضية ضد كريستال بالاس، منذ إصابته في الأسبوع 24 أمام بيرنلي.

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

بعد عودته من الإصابة، عاد مهاجم ولفرهامبتون إلى أفضل مستوياته في الأسبوع الماضي بأول مباراة له كأساسي منذ الجولة 24.

وسجل كونيا هدفين في تعادل ولفرهامبتون 2-2 مع نوتنجهام فورست ليحقق 12 نقطة.

ومع الأخذ في الاعتبار عروضه السابقة، فإن أداء البرازيلي ضد فورست يعني أنه حقق 52 نقطة خلال آخر سبع مشاركات له في فانتازي، حيث أنتج ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة خلال تلك المواجهات.

ولديه ثلاث مباريات على أرضه في الأسبوعين المقبلين، حيث يستضيف أرسنال وبورنموث في DGW34 قبل مواجهة لوتون في Double Gameweek 35 (DGW35).