الهلال السعودي يسقط برباعية لأول مرة منذ هزيمته من ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من العين (الإمارات): حافظ الهلال السعودي على حظوظه في التأهل للنهائي الآسيوي بفضل الثنائية التي سجلها في الشباك العيناوية، إلا أن نتيجة المباراة النهائية 4-2 للعين جعلت زعيم الكرة السعودية يخسر الكثير معنوياً ورقمياً.

الهلال السعودي تلقى هزيمة أولى بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في جميع البطولات بالموسم الجاري، فقد كان يسير في طريقه محطماً الرقم القياسي سعودياً وآسيوياً، بل وعالمياً في سلسلة الانتصارات المتتالية، وكلن العين الإماراتي الملقب بـ"الزعيم"، نجح في إيقاف الهلال الملقب بالزعيم أيضاً، وهزمه برباعية لهدفين في مدينة العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

الهلال .. من أرقام المجد للأرقام السلبية

وحقق نادي الهلال عدة أرقام "سلبية" على عكس المعتاد خلال مباراته أمام العين الإماراتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الأربعاء، وفقاً لتقرير 365scores.

ومن أرقام الهلال السلبية بعد الهزيمة أمام العين أن شباكه تلقت4 أهداف لأول مرة بعد 72 مباراة رسمية، وتحديدا منذ هزيمته ضد ريال مدريد 5-3 في نهائي كأس العالم للأندية في شتاء 2022.

وللمرة الثالثة فقط في تاريخ الهلال في دوري أبطال آسيا، استقبلت شباكه 3 أهداف بالشوط الأول، بعد مباراة الغرافة 3-0 في 2010، والسد 3-2 في 2019، كما أن الهلال تأخر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول لأول مرة منذ مباراته أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية في شتاء 2022.

كما توقفت سلسلة انتصارات الهلال القياسية عند 34 انتصارا لتتوقف رحلة الابتعاد بالرقم القياسي عند هذا الحد، ويتلقى أول هزيمة له في الموسم الجاري، وهي خسارة معنوية كبيرة لزعيم الكرة السعودية والآسيوية.

رحيمي كلمة السر

كما فعل أمام النصر السعودي في الدور السابق، حقق النجم المغربي سفيان رحيمي جناح نادي العين الإماراتي، أرقاما قياسية بالجملة، عقب تألقه الكبير في مباراة فريقه ضد الهلال، ونجح رحيمي في تسجيل هاتريك في الشوط الأول لمباراة العين ضد الهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

رحيمي سجل 11 هدفا وصنع هدفين في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وهو ثاني أكثر لاعب مساهمة تهديفيا لـ العين في نسخة واحدة آسيويا معادلا رقم عمر عبد الرحمن في موسم 2017، وخلف أسامواه أجيان الذي ساهم بـ14 هدف في 2014.

كما انفرد رحيمي بصدارة هدافين كأس آسيا برصيد 11 هدف متفوقا على ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ 8 أهداف، ووصل إلى 27 مساهمة تهديفية مع العين في كل البطولات هذا الموسم (20 هدف، 7 تمريرات حاسمة)

يذكر أن سفيان رحيمي هو أول لاعب يسجل هاتريك بقميص العين ضد الهلال السعودي على الإطلاق، كما أن هاتريك رحيمي هو الثاني في مواجهات العين والهلال بعد هاتريك كارلوس إدواردو فى مواجهة عام 2017.

موعد المباراة المقبلة

وسوف تقام مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مساء الثلاثاء المقبل، وتنطلق في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.