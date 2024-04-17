بيلينجهام: وافقت على الانضمام لريال مدريد بلا تفكير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد أن انضمامه لصفوف الفريق الإسباني في الصيف الماضي جاء بدون تفكير.
وقال بيلينجهام في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء أمس في دوري أبطال أوروبا «لقد تفاوضت مع الكثير من الأندية بما فيها (فريقي السابق بوروسيا) دورتموند، ووجدت مساعدة رائعة من عائلتي في هذا الصدد».
وأضاف اللاعب الإنجليزي «من الصعب أن تتلقى المزيد من المعلومات وتفكر فيها وفي نفس الوقت تكون ملتزما بخوض مباراة في نهاية الأسبوع أو دوري أبطال أوروبا».
وتابع «لقد أجريت محادثات مع أندية أخرى ولكن عندما جاء (ريال) مدريد، لم أفكر في الأمر.
حجم النادي والمشروع والخطة المستقبلية وفرصة اللعب مع لاعبين رائعين».
وأردف قائلا «لقد تمسكت بالفرصة فورا، ولذا اتخذت قراري».
وبشأن أفضلية مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بعد تعادله ذهابا بنتيجة 3/3 في مدريد بخلاف الفوز على الفريق الإسباني بنتيجة 4/صفر على ملعب الاتحاد في الموسم الماضي، قال بيلينجهام «إنها مجرد انطباعات ظاهرية».
وواصل «أنا لست مقامرا ولم يسبق لي الذهاب إلى مكاتب المراهنات؛ لذا لا أعرف المراهنة على الفريق المفضل ومثل هذه الأمور».
واستدرك بيلينجهام «لكنني أعلم أننا فريق مميز، أما مانشستر سيتي فهم فريق رائع وفاز بالثلاثية في الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد يضم لاعبين رائعين».
وأتم تصريحاته بأن هناك ضجة خارجية، ولكننا نتعامل بكل ثقة.
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