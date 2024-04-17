ليفربول في مهمة صعبة أمام أتالانتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خطر الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يواجه الفريق مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفا على أتالانتا الإيطالي اليوم في إياب دور الثمانية من البطولة.وكان ليفربول خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة مما يعني أن الفريق الإنجليزي سيكون مطالبا بتحقيق الفوز بأربعة نظيفة إذا أراد التأهل للدور قبل النهائي من البطولة.

صعوبة المهمة

ويعلم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول صعوبة المهمة أمام فريق أتالانتا، ولكنه أكد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا) أنه يعلم أن بإمكان لاعبيه تحقيق الفوز، ولكنه أشار إلى أنه لا يعلم ما إذا كان قلب النتيجة أمرا واقعيا أم لا.

ومع ذلك، لدى ليفربول سابقة أمام أتالانتا حيث تمكن الفريق الإنجليزي من الفوز على أتالانتا في بيرجامو بخماسية نظيفة عندما التقيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في عام 2020، وكان وقتها ديوجو جوتا هو نجم المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 39 دقيقة.

وسبق لفريق ليفربول أن قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة من قبل أمام ميلان وبرشلونة، في موسمين تمكن فيهما الفريق من التتويج بدوري الأبطال.

تاريخ ليفربول

وفي عام 2005 كان ليفربول متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير في إسطنبول، وتمكن من تعديل والتتويج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي موسم 2018 / 2019 خسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة.

تاريخ ليفربول في قلب النتائج يعني أن فريق أتالانتا ليس في مأمن بعد ولم يقترب حتى من التأهل للدور قبل النهائي.

يستبق الأحداث

ورغم ذلك، لم يسبق لأي فريق في الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي على مدار 132 حالة سابقة، أن خرج من البطولة بعد الفوز ذهابا خارج أرضه بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

تصريح جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، بأن فريقه لن يستبق الأحداث أمر غير مفاجئ؛ لأنه يعلم تماما صعوب مواجهة ليفربول، الذي لن يكون لديه ما يخسره في هذا اللقاء.

ويعول جاسبيريني على الثقة الكبيرة التي يمتلكها فريقه، الذي لم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط في 22 مباراة خاضها بالدوري الأوروبي.

قبل مواجهة الفريقين: