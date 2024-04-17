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رونالدو يطالب بثنائي ليفربول ومانشستر سيتي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «sportskeeda» البريطانية أن طالب إدارة النصر بضرورة التعاقد مع ثنائي الممتاز، لويس دياز لاعب ليفربول، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، لتعزيز وتقوية الفريق النصراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أنه رغم أهمية دياز، هناك خيارات أخرى قوية على الأطراف مع ليفربول، إذ يستطيع كل من: ديوغو جوتا، وكودي غاكبو، وداروين نونيز، اللعب على الجهة اليسرى، مما قد يدفع الريدز إلى التفكير جديا في بيع الدولي الكولومبي والحصول على مبلغ مالي كبير.

ويستهدف «صاروخ ماديرا» أيضا ضم زميله في منتخب البرتغال برناردو سيلفا، الذي خاض معه 65 مباراة بقميص بطل يورو 2016.

ويرى متابعون أن ضم برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي قد يكون أسهل قليلا، إذ يتبقى عامان على انتهاء عقده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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