رونالدو يطالب بثنائي ليفربول ومانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «sportskeeda» البريطانية أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة النصر بضرورة التعاقد مع ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، لويس دياز لاعب ليفربول، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، لتعزيز وتقوية الفريق النصراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أنه رغم أهمية دياز، هناك خيارات أخرى قوية على الأطراف مع ليفربول، إذ يستطيع كل من: ديوغو جوتا، وكودي غاكبو، وداروين نونيز، اللعب على الجهة اليسرى، مما قد يدفع الريدز إلى التفكير جديا في بيع الدولي الكولومبي والحصول على مبلغ مالي كبير.

ويستهدف «صاروخ ماديرا» أيضا ضم زميله في منتخب البرتغال برناردو سيلفا، الذي خاض معه 65 مباراة بقميص بطل يورو 2016.

ويرى متابعون أن ضم برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي قد يكون أسهل قليلا، إذ يتبقى عامان على انتهاء عقده.