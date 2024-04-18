الامارات | ريال مدريد يثأر من مانشستر سيتي ويجرده من لقب دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد ريال مدريد من إنجلترا بانتصار ثمين ورد الدين لمضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما جرده من اللقب بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي أيضا ولكن 3-3 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت إلى ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد في الدور نصف النهائي مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

ورد ريال مدريد اعتباره امام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في مدريد في طريقه الى اللقب الاول في تاريخه.

وهي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بسيتي من المسابقة بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه الى لقبه الرابع عشر القياسي.

ويدين النادي الملكي بفوزه الى حارس مرماه الدولي الأوكراني أندري لونين الذي أنقذ كرات عدة في الوقتين الاصلي والاضافي قبل أن يتصدى لركلتين ترجيحيتين للبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب النادي الملكي سابقا.

وكان سيتي صاحب الافضلية في ركلات الترجيح بعدما تقدم عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس، وأهدر الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش للنادي الملكي، لكن لونين تألق بالتصدي لمحاولتي سيلفا وكوفاتشيتش، فيما سجل الانكليزي جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيس والقائد ناتشو فرنانديس والالماني أنتونيو روديغر الركلات المتبقية للريال مقابل ركلتين لسيتي سجلهما فيل فودن وحارس المرمى إيدرسون.