أفضل وأسوأ لاعب في قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة “سوفا سكور”، عن تقييم أفضل وأسوأ لاعب في قمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحل ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة السيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بينما حسمت نتيجة 1-1 الوقت الأصلي والإضافي من لقاء الإياب، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تقييم لاعبي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وبحسب “سوفا سكور”، فإن أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد، كان أفضل لاعب في اللقاء بتقييم 9.5، يليه كارفاخال بـ7.8، ثم روديجر بـ7.3.

وحصل الثنائي فالفيردي وميندي، على أسوأ تقييم بين لاعبي ريال مدريد أمام السيتي بـ6.7 درجة، يليهم توني كروس بـ6.9.

تقييم لاعبي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

وأوضحت الشبكة أن كيفين دي بروين، كان أفضل لاعبي مانشستر سيتي أمام النادي الملكي، بتقييم 8.5، يليه رودري بـ8.0 درجة.

وحصل برناردو سيلفا على 7.9، بينما جاء تقييم هالاند بـ7.2 درجة، ويعد ووكر هو الأقل تقييمًا بـ 7.0.