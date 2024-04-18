شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 18 / 4 / 2024 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس 18 - 4 - 2024 ثلاث مواجهات مثيرة فى الجولة الثامنة عسر من الدورى المصرى، حيث يلاقى سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى، فيما يصدم فاركو بنظيره مودرن فيوتشر بينما يلتقى الإسماعيلي بضيفه زد.

موعد مباراة سيراميكا والاتحاد

فى اللقاء الأول، يواجه فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الرابعة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدفا.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر

يصطدم فريق فاركو بنظيره مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

موعد مباراة الإسماعيلى وزد

يستدرج فريق الإسماعيلي نظيره زد في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل فريق زد إف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.