الامارات | الوصل أكبر المستفيدين من تأجيل مباريات الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت الإثارة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أسهمت الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت على الدولة، في تأجيل عدد من المباريات، ليحصل الوصل (متصدر الترتيب بـ51 نقطة)، على أفضلية جديدة جعلته يقترب خطوة أخرى نحو الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

ويُعدّ «الإمبراطور» أكبر المستفيدين من تأجيل مباريات الدوري، خصوصاً أنها شملت أبرز منافسيه على اللقب، إذ حدث التأجيل الأول بالموسم في الجولة الـ13، عندما تقرر تأجيل أربع مباريات وهي: (الإمارات مع البطائح وحتا مع شباب الأهلي وعجمان مع بني ياس)، بينما المباراة الرابعة التي تم تأجيلها من الجولة نفسها جمعت العين مع الجزيرة الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، إذ تأثر «الزعيم» بتركيزه على الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليخسر نقطتين في سباق المنافسة مع الوصل على صدارة الترتيب.

في المقابل، شهدت الجولة الـ19 إقامة مباراتين فقط، والمفارقة أن «الأصفر» خاض مباراته أمام حتا وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، قبل يوم من هطول الأمطار، كما فاز اتحاد كلباء على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، بينما أقيمت أمس مباراة النصر وضيفه شباب الأهلي.

وقررت رابطة المحترفين لكرة القدم تأجيل ثلاث مباريات وهي: (الجزيرة مع خورفكان، وعجمان مع البطائح، وأخيراً الشارقة مع بني ياس)، بينما كان قد سبق تعديل موعد مباراة الإمارات مع العين لتقام في 12 مايو المقبل، بسبب مشاركة «الزعيم» في البطولة الآسيوية.

وحصل الوصل على أفضلية تأجيل مباراته أمام العين، التي كان من المقرر أن تقام الأسبوع المقبل في الجولة الـ20، بسبب خوض «البنفسج» مباراة الإياب أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، ليتجنب «الفهود» خوض مباراة حاسمة في سباق المنافسة على اللقب، إذ قد تقام بعدما يكون حسم المركز الأول، وتصبح مباراة بلا قيمة في تحديد هوية البطل، خصوصاً أن الوصل أيضاً سيواجه منافسه المباشر شباب الأهلي في الجولة الـ25، التي قد ينطبق عليها الأمر نفسه بأن تكون مباراة دون تأثير على المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الذي خاض فيه الوصل جميع مبارياته سيصبح شباب الأهلي والعين تحت ضغط ملاحقة «الإمبراطور» وتقليص الفارق للحفاظ على حظوظهما في الحصول على المركز الأول.

المباريات المؤجلة

الجولة 13

- الإمارات مع البطائح.

- حتا مع شباب الأهلي.

- عجمان مع بني ياس.

الجولة 19

- الجزيرة مع خورفكان.

- عجمان مع البطائح.

- بني ياس مع الشارقة.

- الإمارات مع العين.

الجولة 20

- العين مع الوصل.