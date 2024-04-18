الامارات | موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد صعود ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024 بعدما انتهت مباريات الدور ربع النهائي مساء الثلاثاء، بعد نهاية أقوي المباريات والنهائي المبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي حامل اللقب وشهدت وداع الأخير للبطولة، ليصعد صاحب الرقم القياسي فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي في محاولة لتحقيق البطولة للمرة 15 في تاريخه.

حجز باريس سان جرمان الفرنسي مكانه أيضا في الدور نصف النهائي بريمونتادا رائعة في مرمى برشلونة، كما حجز فريق بوروسيا دورتموند الالماني بطاقته عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، وأكمل فريق بايرن ميونخ عقد الفرق المتأهلة عقب فوزه على الأرسنال بمجموع المباراتين

ويلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي، بينما يتقابل ريال مدريد مع بايرن ميونخ في مربع الكبار بدوري أبطال أوروبا.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - بايرن ميونخ

مباراة الذهاب: 1 مايو على ملعب اليانز أرينا.

مباراة الإياب: 8 مايو على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

- مباراة الذهاب: 30 إبريل في ألمانيا.

- مباراة الإياب: 7 مايو في باريس.