الامارات | حسن سهيل: ضعف الإعداد وراء خسارة «الأولمبي» الآسيوية أمام كوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف العام الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، الدكتور حسن سهيل، أن ضعف الإعداد للبطولات الكبيرة كان وراء خسارة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أول من أمس، بهدف دون رد، أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في بداية مشواره في نهائيات كأس آسيا 2024 المقامة حالياً في قطر، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس 2024، مشيراً إلى أن المنتخب الكوري يعد أحد المنتخبات المرشحة لحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس، معتبراً أن مجموعة الأبيض «الثانية» تعد قوية، كونها تضم أيضاً اليابان والصين، مؤكداً أنه ليس هناك مجال لتصحيح الأخطاء التي تحدث أثناء البطولة، لافتاً إلى أن المباراة المرتقبة غداً أمام اليابان، المُرشحة أيضاً للتأهل، ستكون قوية، وعلامة فارقة في مشوار «الأبيض»، وستحدد مصيره في هذه البطولة، مؤكداً أنه لا خيار أمام المنتخب سوى الفوز أو التعادل للإبقاء على حظوظه قائمة، واصفاً البطولة الحالية بالقوية، كونها تضم العديد من اللاعبين المميزين.

وقال اللاعب الدولي السابق حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «في اعتقادي أن الإعداد لم يكن كافياً للمنتخب الأولمبي للدخول في هذه البطولة، خصوصاً أنها مؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف هذا العام، إلى جانب عدم مشاركة بعض اللاعبين المميزين في الأندية».

وأشار سهيل إلى أن عدم مشاركة بعض لاعبي الأندية مع المنتخب الأولمبي في هذه البطولة يعد عاملاً مؤثراً، مشدداً على أهمية أن تقوم الأندية بإرسال أفضل لاعبيها للمشاركة مع المنتخب.

من جانب آخر، مثّلت الخسارة التي تعرض لها المنتخب، أول من أمس، أمام كوريا الجنوبية، بهدف نظيف، سجله اللاعب لي يونغ جون «94»، خيبة أمل للمنتخب الذي كان يخطط لبداية قوية، يحصد من خلالها أول ثلاث نقاط تساعده على تعزيز حظوظه في التأهل.

وينتظر أن يركز الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الأورغوياني مارسيلو برولي، على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة اليابان، خصوصاً على صعيد الثغرات الدفاعية التي مكّنت الكوريين من تسجيل هدف وحيد في المباراة، بجانب أيضاً وجود خلل في الجانب الهجومي للمنتخب، حرمه من الوصول إلى شباك المنتخب الكوري، وترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

وستقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب اليابان عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية، في حين يختتم المنتخب مشواره في هذا الدور بلقاء المنتخب الصيني يوم 22 الجاري.