الامارات | شباب الأهلي يطلب النصر ونجمة السلة الـ 15

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب حامل اللقب فريق نادي شباب الأهلي، لقبه الـ15 تاريخياً، والرابع على التوالي في بطولة الدوري العام لكرة السلة، حين يحل في السابعة والربع مساء اليوم ضيفاً على النصر في المواجهة الثالثة بينهما ضمن «سلسلة» الدور النهائي المقام بنظام (بست أوف 5) أي الفائز من خمس مواجهات.

ويحتاج شباب الأهلي في مواجهته الثالثة، إلى الفوز لإعلان نفسه بطلاً للموسم الحالي، خصوصاً أن «فرسان دبي» يدخل مباراته متقدماً بنتيجة (2-0)، بعدما فاز على أرض صالة ناديه بالمواجهتين الأولى والثانية في السادس من الشهر الجاري ومساء الأحد الماضي بـ(99-98) و(94-80) على التوالي.

وعلى الطرف الآخر، يتمسك النصر بآماله، وانتزاع فوزٍ يضمن له مواصلة «سلسلة» النهائي، كون الانتصار سيجبر شباب الأهلي على خوض المواجهة الرابعة التي تقام أيضاً على صالة «العميد» والمقرر لها في 22 الشهر الجاري، قبل العودة مجدداً إلى صالة نادي شباب الأهلي في حال لم تحسم البطولة، لخوض مواجهة خامسة وأخيرة حُدد موعدها في الـ25 من هذا الشهر.

وتستند طموحات النصر في إحياء آماله بتحقيق لقب أول تاريخياً في دوري سلة الرجال، على مجموعة عناصر تتمتع بالخبرة والدماء الشابة، يتقدمهم صانع الألعاب صالح سلطان، إضافة إلى الدوليين حسن عبدالله، وفيصل علي، وعبدالله حسن، ومامادو، إلى جانب المحترفين الجزائري محمد حراث، والأميركي مارفل هاريس.

بدوره يتكل شباب الأهلي في مواصلة مشواره نحو النجمة الـ15، على معظم عناصره الذين حققوا اللقب الموسم الماضي، أبرزهم الدوليون قيس عمر، ومحمد عبداللطيف، والشقيقان سعيد ومحمد مبارك، إضافة إلى المحترفين الأميركيين كافال لويس، ونيك مينراث.

يذكر أن شباب الأهلي يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية الإماراتية تتويجاً ببطولة الدوري، عقب فوزه باللقب مواسم (1999-2000 و2000-2001 و2002-2003 و2008-2009 و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023).