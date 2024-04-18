ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ختام ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتم تحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.

حيث تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل من: ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان



ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.

2- لوك دي يونج، آيندهوفن، 8

3- هاري كين، بايرن ميونخ، 7

4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6

5- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6

6- جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي، 5

7- رامسوس هويلاند، مانشستر يونايتد، 5

8- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد 5