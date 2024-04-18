ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ختام ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتم تحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.
حيث تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل من: ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.
2- لوك دي يونج، آيندهوفن، 8
3- هاري كين، بايرن ميونخ، 7
4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6
5- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6
6- جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي، 5
7- رامسوس هويلاند، مانشستر يونايتد، 5
8- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد 5