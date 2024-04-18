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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ختام ربع النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات ربع نهائي وتم تحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.

حيث تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل من: ، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان


ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.

2- لوك دي يونج، آيندهوفن، 8

3- هاري كين، بايرن ميونخ، 7

4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6

5- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6

6- جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي، 5

7- رامسوس هويلاند، مانشستر يونايتد، 5

8- ألفارو ، أتلتيكو مدريد 5

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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