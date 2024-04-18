أيمن يونس يعلق على فيديو احتفاله بفوز الزمالك في القمة وموقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على الفيديو الذي تم نشره ويظهر فيه وهو يحتفل بفوز الزمالك خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لمباراة القمة والتي فاز فيها الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: فيديو احتفالي بفوز الزمالك في القمة فُسر بشكل خاطئ، راهنت سيف زاهر قبل انطلاق المباراة على أن الزمالك سيكسر الرقم السلبي الذي لُحق به في الدوري خلال تلك المواجهة وهذا ما حدث لذلك فرحتي كانت تلقائية، وأحب كرة القدم بعيدا عن التعصب، ونبتعد عن العُقد.

وتابع: وسط ملعب الزمالك أصبح به العديد من اللاعبين الذين يجيدون كرة القدم، والتعامل بعقلهم في الملعب وموتيابا لاعب ذكي جدا ونجح في غلق جبهة علي معلول.

واكد: دونجا قدم مباراة غير عادية أمام الأهلي ولم يحصل على حقه بشكل كامل.

ولفت إلى أن مارسيل كولر مدير فني بدرجة عنيد وأحيانا العند لا يفيد وهذا ما حدث مع كولر في القمة.

وعن أزمة محمد صلاح مع المنتخب قال أيمن يونس: محمد صلاح قيمة كبيرة وكذلك التوأم حسام وإبراهيم يجب غلق كل الخلافات وإنهائها في الغرف المغلقة، من أجل منتخب مصر.

وتابع: لم أتفق مع حسين لبيب للتواجد معه في مجلس إدارة نادي الزمالك.

واضاف: توزيع المناصب في المنظومة الرياضية بمصر بناء على الألوان يتم التقسيم إلى أهلي وزمالك نريد مسؤولين لديهم الخبرة حتى لو جميعهم من الصعيد.

وعن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال أيمن يونس: لم أفكر حتى الآن في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة والأمر يتوقف على المجلس الذي سيكون معي.