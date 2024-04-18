الزمالك يفسخ تعاقده مع مهاجمه بأوامر جوميز

كشفت تقارير أن مسئولو نادي الزمالك، يدرسوا فسخ التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية:” نادي الزمالك يدرس فسخ التعاقد مع اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، استغناءًا عن خدماته خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:” جاء ذلك القرار من جانب نادي الزمالك في ظل تكرار إصابات اللاعب المتكررة في الفترة الأخيرة”.

وواصل:« نادي الزمالك يبدأ التحرك من أجل التفاوض مع اللاعب لفسخ العقد بالتراضي بينهم، وجاء ذلك بقرار من جوميز مدرب الفريق”.

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وكان نادي الزمالك قد تمكن من الفوز على نظيره الاهلي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.