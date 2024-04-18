شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بى ام سى الكونغولى فى الكؤوس الأفريقية لليد..وسيدات الأهلى ضد دى جى اس بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره بى إم سى الكونغولى الخامسة مساء فى إطار افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. بينما يلتقى فريق سيدات يد الأهلى مع دى جى إس بى الكونغولى فى الثالثة عصرا. وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي. ويضم فريق سيدات اليد بالأهلى كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

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