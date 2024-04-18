شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقا بالمحلة استعدادا لمواجهة البلدية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً بمدينة المحلة، استعدادا لمواجهة فريق البلدية، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الجمعة، بملعب غزل المحلة فى افتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، بالمباريات السابقة لفريق بلدية المحلة في الدوري وآخرها مواجهة الجونة، التي انتهت بفوز الأخير على البلدية بهدفين مقابل هدف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الجمعة.

وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على إقامة تدريبات تخصصية للاعبين في المراكز المختلفة لعلاج الأخطاء والاستعداد للمباريات المقبلة بالدوري.

وكان محمد عودة طالب اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون مع بلدية المحلة غداً الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب الجولة الـ18 وافتتاح مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.